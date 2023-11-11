Героизация бен Ладена может лишить парня из Ингушетии свободы

Против молодого человека из Ингушетии возбудили уголовное дело. Он в социальных сетях героизировал Усаму бен Ладена. Парня отпустили под подписку о невыезде.

В отношении молодого жителя Ингушетии возбудили уголовное дело по статье 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма).

Как пишет телеграм-канал "Сапа Кавказ", на протяжении нескольких лет 23-летний парень публиковал посты в социальной сети "ВКонтакте" про террориста Усаму бен Ладена.

В ходе проверок лингвисты пришли к выводу, что молодой человек из Сунжи публично оправдывал ликвидированного в 2011 террориста, выставляя его героем.

Парню может грозить тюремное заключение. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.