Суд через неделю рассмотрит дело в отношении экс-главы УГИБДД по Ставрополью

Экс-руководитель управления ГИБДД по Ставрополью подозревается в причастности к 100 с лишним преступным эпизодам. Он стоял у истоков создания преступного сообщества, обогатившегося за время своей деятельности более чем на 20 млн рублей.

Рассмотрение резонансного уголовного дела в отношении бывшего руководителя УГИБДД по Ставропольскому краю, известного тем, что в его доме был найден золотой унитаз, состоится через неделю. Об этом рассказали в Черкесском городском суде, передает ТАСС.

"Слушание по делу Сафонова назначено на 14:30 мск 5 февраля 2024 года. Оно пройдет в открытом режиме"

– представитель суда

Экс-начальника управления обвиняют в том, что он основал преступное сообщество, получал взятки и злоупотреблял полномочиями. Его подозревают в причастности к 100 с лишим преступным эпизодам.

Следствие полагает, что Сафонов вместе со своими сообщниками образовали преступное сообщество более 10 лет назад. С 2013 по 2021 год они получили свыше 100 взяток, общая сумма которых составила почти 22 млн рублей.