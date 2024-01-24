Трех полицейских поймали на торговле персональными данными на Ставрополье

На Ставрополье завели уголовные дела в отношении полицейских, продававших персональные данные людей за деньги. В настоящее время они находятся под арестом.

В Ставропольском крае будут судить за торговлю персональными данными трех сотрудников полиции. Об этом рассказали в СУ СКР по региону.

В отношении каждого из этих сотрудников завели уголовные дела.

"Им (полицейским – прим. ред.) предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ (получение взятки). Следователем СК России фигуранты задержаны, судом в отношении каждого избрана мера пресечения в виде ареста"

– пресс-служба управления

Следствие полагает, что в течение 2022 году инженер-электроник и двое участковых из Невинномысского и Кочубеевского отделов МВД за деньги предоставляли сотрудникам похоронных домов данные о смерти людей. Суммарно они получили 120 тыс рублей.

Факт противоправной деятельности выявлен сотрудниками оперативно-разыскной части собственной безопасности Главного управления МВД России по Ставропольскому краю совместно с коллегами из УФСБ региона.

В настоящее время по данному факту проводится служебная проверка, по результатам которой будет принято решение о дальнейшем прохождении сотрудниками службы в органах внутренних дел.