Нескольких врачей поликлиники в Махачкале подозревают в получении взяток

В Махачкале подозревают в получении взяток нескольких сотрудников одной из городских поликлиник. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Махачкале завели уголовное дело в отношении трех сотрудников одной из поликлиник. Об этом рассказали в СУ СКР по Дагестану.

"Возбуждено уголовное дело в отношении трех врачей одной из поликлиник Махачкалы по п.п. "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки организованной группой в крупном размере)"

– пресс-служба управления

Следствие полагает, что с декабря прошлого года по 25 января нынешнего года медикам передали суммарно 190 тыс рублей. Эти деньги они получили за подготовку документов, которые необходимы для того, чтобы оформить или продлить имеющиеся инвалидности.