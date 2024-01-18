Житель Дагестана арестован за поножовщину в ресторане

Мера пресечения избрана для молодого мужчины, ранившего человека в ресторане Махачкалы. Он будет дожидаться суда в заключении.

Суд отправил под стражу подозреваемого по делу о поножовщине в одном из махачкалинских ресторанов, рассказали в его пресс-службе.

Решение принял Советский районный суд на основе ходатайства следствия. Судья принял решение удовлетворить его. Пока мужчина останется за решеткой до 21 марта, далее этот срок может быть продлен.

Фигурант обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве, по обеим статьям – с использованием оружия.

Как следует из материалов суда, драка произошла 21 января. Ее причиной стали "личные неприязненные отношения", которые возникли в какой-то момент между гостями. В итоге агрессор ножом ударил оппонента в грудь.

Ранее СМИ сообщали, что ЧП случилось из-за критики, которую мужчина с ножом высказал в отношении девушки, пришедшей в заведение с другими мужчинами. Они вступились за нее – и пострадали.