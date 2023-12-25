Вестник Кавказа

В результате взрыва газа в Махачкале погибли все три ребенка

В результате взрыва газа в Махачкале погибли все три ребенка
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Махачкале сообщили о смерти еще одного ребенка, пострадавшего в результате утреннего взрыва. Ранее сообщалось о двух погибших.

Жертвами взрыва, прогремевшего сегодня в доме в Махачкале, погибли все трое детей. Об этом информирует Минздрав Дагестана.

"Не стало девочки, пострадавшей при хлопке газовоздушной смеси в частном доме Махачкалы"

– пресс-служба министерства

Медики отметили, что у ребенка были несовместимые с жизнью травмы.

В четверг утром в одном из частных домов Махачкалы взорвался газ, в результате чего пострадала семья из пяти человек. Всех их доставили в больницу.

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