В результате взрыва газа в Махачкале погибли все три ребенка

В Махачкале сообщили о смерти еще одного ребенка, пострадавшего в результате утреннего взрыва. Ранее сообщалось о двух погибших.
Жертвами взрыва, прогремевшего сегодня в доме в Махачкале, погибли все трое детей. Об этом информирует Минздрав Дагестана.
"Не стало девочки, пострадавшей при хлопке газовоздушной смеси в частном доме Махачкалы"
– пресс-служба министерства
Медики отметили, что у ребенка были несовместимые с жизнью травмы.
В четверг утром в одном из частных домов Махачкалы взорвался газ, в результате чего пострадала семья из пяти человек. Всех их доставили в больницу.
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