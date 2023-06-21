Психбольницу, техникум и суд "заминировали" в Кисловодске

Неизвестные телефонные террористы сообщили о взрывных устройствах, которые, по их словам, были заложены в ряде объектов Кисловодска. Под ударом оказались психиатрическая больница, торговые центры и суд.

ЧП со лжеминированием снова произошло сегодня в Кисловодске, подробности рассказал глава города Евгений Моисеев.

"Поступило сообщение о минировании многопрофильного техникума по улице Челюскинцев. Все оперативные службы выехали на место"

– градоначальник

Чиновник уточнил, что в здании проходит проверка, пишет ТАСС.

Кроме колледжа, добавил он, преступники "заминировали" психбольницу Ставропольского края. Они также сообщили о "бомбах" в горсуде и нескольких ТЦ.

Здание суда уже изучили, никаких опасных предметов там не нашлось. Эвакуация из здания не организовывалась.

Остальные объекты исследуют специалисты.