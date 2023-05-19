Что нужно знать о зимнем отдыхе в Кисловодске

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В России стремительно растет спрос на отдых в городах-курортах Кавминвод, при этом сейчас места в санаториях и на курортах уже практически распроданы на период до октября, а самым большим спросом пользуется именно Кисловодск.

Таким образом, если вы хотите поправить здоровье или просто отдохнуть на этом курорте Ставропольского края, стоит подумать о поездке в Кисловодск в зимнее время года, тем более что купить путевку или забронировать жилье самостоятельно будет дешевле заранее. Особенно это касается новогодних праздников, поскольку в этот период зимой туристов на курортах Кавминвод больше всего.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Стоит ли ехать в Кисловодск зимой?

Поскольку Кисловодск - круглогодичный, а не летний курорт, туристический поток сюда не прекращается даже в зимние месяцы. Зима считается здесь очень комфортным сезоном для отдыха.

Какая зима в Кисловодске?

Может получиться так, что во время поездки в Пятигорск вы попадете в зимнюю сказку с усыпанными снегом деревьями, а в Кисловодске будто не зима, а все еще осень. Так происходит, потому что температурный диапазон в Кисловодске, защищенном горами со всех сторон, меньше: летом там прохладнее, чем в Пятигорске, а зимой наоборот теплее. Одна из самых приятных вещей, ради которых зимой стоит ехать в Кисловодск кроме прекрасных видов (снежные вершины гор на фоне голубого неба и зеленых, а не голых деревьев) и чистого воздуха, это то, что здесь очень солнечно даже зимой.

декабрь - осенняя погода с редкими дождями и еще более редким снегом, температура обычно плюсовая днем и с небольшим минусом ночью. +10°C и без снега - это обычная история для декабрьского Кисловодска.

январь - становится холоднее, днем обычно легкий минус, так что вероятность выпадения снега возрастает, однако ночью температура может доходить до -15°C.

февраль - если в начале месяца днем еще может держаться минус, с середины февраля становится теплее, снег сменяется редкими дождями, и можно ожидать до +10°C.

Однако все это относится только к самому городу, если подниматься выше, например на гору Малое или Большое Седло в Кисловодском парке, то стоит одеваться теплее.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что посмотреть в Кисловодске зимой?

Кисловодский парк, Нарзанная галерея и Курортный бульвар остаются главными точками притяжения туристов и в зимние месяцы. Один Кисловодский парк с его многообразием терренкуров - это развлечение на несколько дней.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Экскурсии по окрестностям города и даже в соседние республики зимой не прекращаются, проверяйте прогноз погоды и смело выбирайте наиболее благоприятные дни для поездок. Самостоятельно можно съездить на другие курорты Кавказских Минеральных Вод.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кроме того, с 2021 года в Кисловодске в зимнее время работает каток под открытым небом. Если погода плохая, то можно сходить в музеи и другие места культурного отдыха:

филармония имени В. И. Сафонова

музей “Крепость”

музей-усадьба Ярошенко

музей истории космонавтики

музей Солженицына

дача Шаляпина

театр “Благодать”.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что взять с собой в Кисловодск зимой?

Для качественного отдыха зимой необходимо тщательно продумать гардероб, ориентируясь на актуальный прогноз погоды. Но эти вещи вам скорее всего понадобятся:

теплая одежда и термобелье на случай внезапного понижения температуры и посещения верхних точек Кисловодского парка

непромокаемая утепленная куртка, защищающая от влаги и ветра

теплая обувь на нескользящей толстой подошве или треккинговые ботинки

перчатки, шарф, головной убор, солнечные очки (в горах важно защищать глаза даже зимой).

Где купаться в Кисловодске зимой?

Зимой на северокавказских курортах популярно купание в горячих термальных источниках. Из Кисловодска удобнее всего добираться на четыре курорта: Суворовские ванны, Жемчужину Кавказа, Гедуко и Аушигер.

Суворовские источники - самый известный курорт такого типа в КМВ. Несмотря на то, что источники находятся рядом с Ессентуками, из Кисловодска сюда добираться не очень сложно, около 50 км. Здесь три бассейна, крытый (до +50°C), открытый (+45°C) и детский (+30°C).

Жемчужина Кавказа - термальный комплекс в поселке Кавказский КЧР, который может похвастаться наличием восьми бассейнов (вода в самом теплом из них +43°C); там есть спа, хамам, сауна и баня, гостиница и база отдыха.

Гедуко находится в Баксанском районе КБР, недалеко от села Кишпек, поэтому поездку туда стоит совмещать с посещением других мест или отправляться в комплекс на длительное время. Там есть не только шесть бассейнов с водой максимум 45° С, но и аттракционы, спортивные площадки и спа-зона. Можно расположиться на ночлег в одном из гостевых номеров.

В КБР можно также посетить источники Аушигер с водой до 50° С, расположенные в 20 км от Нальчика.

Источники, расположенные на территории других республик, обычно включают в программу многочисленных обзорных экскурсий из Кисловодска, но можно добираться и самостоятельно.