В столице Дагестана при взрыве газа пострадали трое детей

В частном доме в Махачкале сегодня утром произошел хлопок газовоздушной смечи, после чего начался пожар – пострадали пять человек, трое из которых – дети. Один из них впоследствии умер в больнице.

По невыясненным пока причинам в одном из частных домов Махачкалы сегодня утром сдетонировала газовоздушная смесь – пострадали пятеро человек, в том числе трое детей, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану.

"По системе 112 поступило сообщение о том, что в результате хлопка газовоздушной смеси в частном жилом доме по улице Газопроводная в Махачкале пострадали пять человек, из них трое детей"

- МЧС РФ по Дагестану

После хлопка в одноэтажном доме вспыхнул пожар, который удалось оперативно потушить – площадь возгорания составила 20 кв м. Подоспевшие бригады "скорой помощи" доставили пострадавших в столичные больницы, однако врачи не смогли спасти одного из детей, передает "Интерфакс".

На месте происшествия сейчас работают специалисты, которые выясняют причину взрыва, сообщили в экстренных службах региона. Туда же выехали заместитель прокурора Дагестана Сергей Кузнецов и прокурор Советского района Махачкалы Назим Кехлеров.