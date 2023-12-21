Ущерб от мусорной свалки возле Махачкалы составил почти 21 млрд рублей

В Росприроднадзоре сообщили, что стихийная свалка недалеко от столицы Дагестана нанесла ущерб почти на 21 млрд рублей. Виновным признано Минимущество республики.

Руководитель Росприроднадзора Светлана Родионова раскрыла сумму ущерба, который нанесла стихийная свалка недалеко от Махачкалы.

Она отметила, что общая сумма ущерба составила 20,9 млрд рублей. По ее словам, виновником сложившейся ситуации признано министерство имущества Дагестана.

Отмечается, что ведомство уже обратилось в прокуратуру с целью привлечения допустивших нарушение к ответственности и возмещения ущерба.

Стоит добавить, что на стихийной свалке часто вспыхивают пожары, а дым и запах гари распространяются на ближайшие населенные пункты. В 2018 году администрацию Махачкалы призывали избавиться от мусора на этой территории.