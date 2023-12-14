Город в Дагестане страдает от мусорного коллапса

В Дагестанских Огнях образовалась проблем с вывозом мусора, который скопился на контейнерных площадках. Ранее Роспотребнадзор подтвердил данные факты.

Прокуратура Дагестана потребовала немедленно ликвидировать скопление мусора на контейнерных площадках в городе Дагестанские Огни, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Там заявили, что компания «Экотранс», занимающаяся вывозом отходов, несвоевременно исполняет свои обязанности, что негативно сказывается на городской среде.

В отношении директора компании возбуждено административное дело за «несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления». Его призвали избавиться от всех нарушений.

Ранее в ходе проверок в Дагестанских Огнях Роспотребнадзор сообщил о фактах скопления мусора на контейнерных площадках.