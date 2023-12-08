Каспийский асфальт не выдержал веса мусоровоза

В дагестанском Каспийске мусоровоз провалился в асфальт – дорожное полотно не выдержало веса грузовика, как полагают блогеры, его подмыли дожди, которые идут в регионе несколько дней.

Неожиданное "направление вниз" открылось на улице Орджоникидзе в дагестанском Каспийске – именно туда, под асфальт, "ухнул" на ее проезжей части мусоровоз в дагестанском Каспийске, пишет Telegram-канал "Сапа Кавказ".

Происшествие случилось на пересечении улиц Орджоникидзе и Махачкалинской, к счастью, в нем никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе городской администрации Каспийска, передает РИА Новости.

"В Дагестане уже несколько дней идут дожди, из-за которых на улицах образуются потопы, а несколько тысяч человек оказались без света"

- Telegram-канал "Сапа Кавказ"

Сейчас дорожные службы городской мэрии заняты ремонтом обвалившегося участка дорожного полотна, сообщили в мэрии.

Очень хочется верить, что дождь все же не помешает дорожным службам – в противном случае в дорогах Каспийска станут вязнуть и легковушки.