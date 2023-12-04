В Дагестане предъявлено обвинение виновнику крупного смертельного ДТП

СК предъявил обвинение жителю Дагестана, устроившему смертельную аварию. Ранее у него отобрали права из-за многочисленных нарушений.

Следователи предъявили обвинение жителю Дагестана, спровоцировавшего крупное ДТП с многочисленными жертвами. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

"Предъявлено окончательное обвинение 32-летнему жителю республики в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 264.1 ("Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию") и п.п. "а", "в" ч. 6 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, лишенным права управления транспортным средством")"

– следственное управление

Авария произошла на федеральной дороге Астрахань – Махачкала вечером 21 июня.

Следствие полагает, что водитель автомобиля Toyota Camry, находясь в состоянии алкогольного опьянения, собирался обогнать автобус и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "Камазом". В результате столкновения с иномаркой грузовик вылетел на "встречку" и влетел в автобус.

Жертвами аварии стали 8 человек, в том числе 2 детей.

"В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на окончание предварительного следствия и направление уголовного дела прокурору для утверждения обвинительного заключения"

– СУ СКР по РД

Ранее у водителя Toyota отобрали права за многочисленные нарушения, поэтому он не мог управлять транспортным средством.