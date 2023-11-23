Вестник Кавказа

Жители Дагестана расскажут о работе полиции

Жители Дагестана расскажут о работе полиции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В городах Дагестана пройдет опрос среди местных жителей о деятельности полиции. Он будет анонимным и добровольным. Мероприятие позволит узнать мнение граждан о работе полицейских.

В ряде дагестанских городов будет проводиться опрос жителей от МВД Дагестана, сообщает пресс-служба республиканского ведомства.

Мероприятие пройдет с 11 по 21 декабря в Дербенте, Дагестанских огнях и Махачкале. Кроме того, в опросе примет участие и Сулейман-Стальский район.

Полиция республики узнает мнение граждан о деятельности сотрудников правоохранительных органов. Опрос будет анонимным, а участие можно принять в добровольном порядке.

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