Жители Дагестана расскажут о работе полиции

В городах Дагестана пройдет опрос среди местных жителей о деятельности полиции. Он будет анонимным и добровольным. Мероприятие позволит узнать мнение граждан о работе полицейских.

В ряде дагестанских городов будет проводиться опрос жителей от МВД Дагестана, сообщает пресс-служба республиканского ведомства.

Мероприятие пройдет с 11 по 21 декабря в Дербенте, Дагестанских огнях и Махачкале. Кроме того, в опросе примет участие и Сулейман-Стальский район.

Полиция республики узнает мнение граждан о деятельности сотрудников правоохранительных органов. Опрос будет анонимным, а участие можно принять в добровольном порядке.