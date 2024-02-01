Боец ММА ранен в перестрелке в Москве

В перестрелке был ранен боец ММА из Чечни Расул Очаев. Фигуранткой дела стала дочь почетного президента Федерации бокса ДНР Эмилия Саркисян.

Чеченский боец ММА Расул Очаев оказался в эпицентре вооруженного конфликта со стрельбой в центре Москвы.

«В результате перестрелки пострадал боец ММА из Чечни Расул Очаев. Он в качестве пассажира находился в автомобиле Lexus, который во время движения столкнулся с внедорожником Mercedes Gelandewagen. В Mercedes также находилась дочь почетного президента Федерации бокса ДНР Эмилия Саркисян»

– пресс-служба ГУ МВД России

Установлено, что после автоаварии между водителями иномарок начался конфликт, который завершился стрельбой после того, как на место ДТП прибыли друзья Саркисян. Всего ранения получили три человека, в том числе и боец ММА. Все пострадавшие госпитализированы.

По факту возбуждено уголовное дело. Трое свидетелей, среди которых была Саркисян, были доставлены в местное отделение полиции. В последствии один из них был задержан в качестве подозреваемого. Ему грозит до семи лет лишения свободы.