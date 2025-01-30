Чиновница задержана за превышение полномочий на Кубани

На Кубани могут заключить под стражу местную чиновницу, обвиняемую превышении должностных полномочий. Сумма причиненного государству ущерба в рамках расследуемого в отношении женщины уголовного дела превышает три сотни миллионов рублей.

В Краснодарском крае задержали женщину, занимающую должность замначальника управления региональной администрации. Об этом сказано в сообщении, размещенном 7 марта на портале краевого управления СКР.

Чиновница стала фигурантом уголовного дела о неправомерной застройке объекта культурного наследия. Сумма причиненного ущерба по нему составила более 320 млн рублей.

В ближайшее время женщину могут заключить под стражу.

"В рамках предварительного следствия по делу задержана замначальника управления госохраны объектов культурного наследия краевой администрации, которой предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ)"

– СУСК