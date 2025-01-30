Вестник Кавказа

Чиновница задержана за превышение полномочий на Кубани

Чиновница задержана за превышение полномочий на Кубани
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Кубани могут заключить под стражу местную чиновницу, обвиняемую превышении должностных полномочий. Сумма причиненного государству ущерба в рамках расследуемого в отношении женщины уголовного дела превышает три сотни миллионов рублей.

В Краснодарском крае задержали женщину, занимающую должность замначальника управления региональной администрации. Об этом сказано в сообщении, размещенном 7 марта на портале краевого управления СКР.

Чиновница стала фигурантом уголовного дела о неправомерной застройке объекта культурного наследия. Сумма причиненного ущерба по нему составила более 320 млн рублей.

В ближайшее время женщину могут заключить под стражу.

"В рамках предварительного следствия по делу задержана замначальника управления госохраны объектов культурного наследия краевой администрации, которой предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ)"

– СУСК

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
640 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Житель Кубани захотел легких денег и потерял 2 млн рублей

Житель Кубани захотел легких денег и потерял 2 млн рублей

Полиция нашла участника стрельбы в Анапе

Полиция нашла участника стрельбы в Анапе

Задержанного за ограбление мужчину экстрадируют в Россию из Турции

Задержанного за ограбление мужчину экстрадируют в Россию из Турции

Полиция ищет участников потасовки в Анапе

Полиция ищет участников потасовки в Анапе

Центр Ростова избавляют от ларьков

Центр Ростова избавляют от ларьков

Переехавший соседей на машине мужчина пойдет под суд в Сочи

Переехавший соседей на машине мужчина пойдет под суд в Сочи

Пытавшуюся вывезти бриллианты из России женщину задержали в Дагестане

Пытавшуюся вывезти бриллианты из России женщину задержали в Дагестане

Экс-мэр Сочи останется под арестом до конца весны

Экс-мэр Сочи останется под арестом до конца весны

Подозреваемый в краже свыше 100 тыс тонн песка чиновник задержан на Кубани

Подозреваемый в краже свыше 100 тыс тонн песка чиновник задержан на Кубани

Мошенница забрала деньги и лишила отдыха жительницу Краснодара

Мошенница забрала деньги и лишила отдыха жительницу Краснодара

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы