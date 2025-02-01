Вестник Кавказа

Воспитатель детсада призналась в применении силы к детям в Краснодаре

Кровати в детском саду
© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Воспитательница одного из детских садов Краснодара, уличенная с помощью видеокамер в том, что она хватала детей за ноги, руки и волосы, призналась в совершенной по отношению к детям жестокости.

Факты применения воспитателем физической силы к детям подтверждаются в одном из детских садов в Краснодаре − женщина признала свою вину, рассказали в кубанском СУ СКР.

"Следователем СК РФ в качестве подозреваемой допрошена 45-летняя фигурантка, которая в ходе допроса вину в совершении инкриминируемого ей деяния признала"

– управление

В СУСК уточнили, что были изъяты записи с камер, которые были установлены в группе, где работала подозреваемая, сейчас их проверяют, в том числе, чтобы выяснить, не совершала ли женщина таких поступков больше, чем известно сейчас.

Родители детей, пострадавших от рук воспитателя, участвуют в следственных действиях.

Ранее стало известно, что женщина, работавшая воспитателем в детсаду в Краснодаре, применяла физическую силу к детям, что было запечатлено камерами видеонаблюдения – ролики широко разошлись в соцсетях и вызвали негодование пользователей.

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