Оставшимся без света 200 тыс жителям Дагестана вернули электричество

К вечеру вторника в Дагестане восстановили электричество, прерванное из-за непогоды. Света не было у нескольких сотен тысяч местных жителей.

Энергетики успешно выполнили работы по восстановлению электричества во всех районах Дагестана, оставшихся ранее без света из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом рассказали в ПАО "Россети Северный Кавказ".

"К 21:00 полностью восстановили нарушенное непогодой электроснабжение"

– пресс-служба ведомства

Над восстановлением электроснабжения работали 180 специалистов, задействовано было почти 80 единиц спецтехники.

Ранее сообщалось, что из-за шквалистого ветра пропал свет у 200 тыс граждан, проживающих в 15 муниципалитетах региона. В частности, света не было у части жителей Махачкалы.