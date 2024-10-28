Электроснабжение большей части потребителей возобновлено в Каспийске

Специалисты занимаются восстановлением электроснабжения в Каспийске, прерванного из-за. Большей части местных жителей свет уже вернули.
В Каспийске вернули свет большей части местных жителей. Об этом рассказали в Минэнерго Дагестана.
"Наблюдаются локальные отключения по линии 0,4 кВ, специалисты продолжают работу"
– пресс-служба министерства
В ведомстве подчеркнули, что сейчас наблюдаются локальные отключения до 1 МВт в Дагестанских Огнях. Без света там находится около 1 тыс человек.
Ранее сообщалось, что из-за неблагоприятных погодных условий пропал свет примерно у 90 тыс жителей Дагестана.