Вестник Кавказа

Электроснабжение большей части потребителей возобновлено в Каспийске

Электроснабжение большей части потребителей возобновлено в Каспийске
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Специалисты занимаются восстановлением электроснабжения в Каспийске, прерванного из-за. Большей части местных жителей свет уже вернули.

В Каспийске вернули свет большей части местных жителей. Об этом рассказали в Минэнерго Дагестана.

"Наблюдаются локальные отключения по линии 0,4 кВ, специалисты продолжают работу"

– пресс-служба министерства

В ведомстве подчеркнули, что сейчас наблюдаются локальные отключения до 1 МВт в Дагестанских Огнях. Без света там находится около 1 тыс человек.

Ранее сообщалось, что из-за неблагоприятных погодных условий пропал свет примерно у 90 тыс жителей Дагестана.

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