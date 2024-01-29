Лавина оставила без транспортного сообщения более 10 сел Дагестана

В Дагестане после сошедшей лавины оказался заблокирован подъезд более чем к 10 селам. К расчистке дороги от снега обещают приступить после метели.

Села Цунтинского района Дагестана оказались отрезаны от внешнего мира из-за снега, заблокировавшего ведущую к ним дорогу. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по региону.

"В связи со снегопадом и снежными наносами закрыт Генухский перевал (Цунтинский район – прим.ред.) (участок республиканского автодороги Кидеро-Бежта-Тлядал), открыта объездная дорога Агвали-Шаури-Кидеро"

– пресс-служба управления

В ведомстве отметили, что после схода небольшой лавины возле села Гороколоб оказалась заблокирована дорога, которая ведет к 12 селам.

В министерстве добавили, что работы по расчистке дорожного покрытия начнутся после того, как завершится метель.