Новый отель "пять звезд" появится в Кисловодске

Опубликовано: 17:32, 15 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В будущем году в Кисловодске стартует строительство нового гостиничного комплекса уровнять "пять звезд". Инвестиции в проект составят 4,6 млрд рублей.

Новая пятизвездочная гостиница появится в курортном городе Кисловодск.

Глава Ставрополья Владимир Владимиров и директор ООО "Агроком Холдинг" Сергей Сапотницкий на ПМЭФ заключили соглашение о сотрудничестве.

"Оно рассчитано на пять лет и направлено на развитие санаторно-курортной отрасли в Ставропольском крае. В рамках договора в регионе запланирована реализация нового инвестиционного проекта по строительству гостиничного комплекса в Кисловодске"

– пресс-служба губернатора края

В 2023 году будут проводиться проектные работы, а в 2024-м начнется возведение объекта. Согласно оценкам, реализация проекта обойдется в 4,6 млрд рублей, передает ТАСС.

Власти курорта ждут, что поток туристов будет расти, и новый высококлассный отель будет пользоваться спросом. В прошлом году гостиницы и санатории Кисловодска приняли 376 тыс туристов, в этом году турпоток может быть на 30% выше.