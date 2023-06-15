Новый отель "пять звезд" появится в Кисловодске

Новая пятизвездочная гостиница появится в курортном городе Кисловодск.
Глава Ставрополья Владимир Владимиров и директор ООО "Агроком Холдинг" Сергей Сапотницкий на ПМЭФ заключили соглашение о сотрудничестве.
"Оно рассчитано на пять лет и направлено на развитие санаторно-курортной отрасли в Ставропольском крае. В рамках договора в регионе запланирована реализация нового инвестиционного проекта по строительству гостиничного комплекса в Кисловодске"
– пресс-служба губернатора края
В 2023 году будут проводиться проектные работы, а в 2024-м начнется возведение объекта. Согласно оценкам, реализация проекта обойдется в 4,6 млрд рублей, передает ТАСС.
Власти курорта ждут, что поток туристов будет расти, и новый высококлассный отель будет пользоваться спросом. В прошлом году гостиницы и санатории Кисловодска приняли 376 тыс туристов, в этом году турпоток может быть на 30% выше.