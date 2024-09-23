Вестник Кавказа

Новые трамваи обойдутся Пятигорску в 400 млн

Новые трамваи обойдутся Пятигорску в 400 млн
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Пятигорске потратят 400 млн рублей на покупку новых трамваев. Благодаря расширению трамвайного парка, ожидается сокращение нагрузки на другие виды городского транспорта.

Власти Пятигорска намерены инвестировать в модернизацию трамвайного сообщения – 400 млн рублей. На эти средства будут закуплены новые трамваи. Тендер на покупку транспорта уже размещен на портале госзакупок.

Новые трамваи будут отличаться повышенной вместимостью, что сделает возможным перевозить больше людей. Это особенно важно в периоды наибольшей загруженности дорог. Благодаря расширению трамвайного парка, ожидается сокращение нагрузки на другие виды городского транспорта, включая автобусы и маршрутные такси.

Также трамваи представляют собой более экологичный вариант передвижения по сравнению с личными автомобилями. За счет использования электроэнергии в качестве топлива, они способствуют снижению выбросов углекислого газа и иных вредных компонентов в окружающую среду.

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