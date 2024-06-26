Трамвайная ветка свяжет «Немецкую деревню» и «Баскет Холл» в Краснодаре

Трамвайные сети расширят на Западном обходе Краснодара. Уже утверждена планировка ветки, которая свяжет «Немецкую деревню» и «Баскет Холл» в Краснодаре.

Власти Краснодара анонсировали проект расширения транспортной трамвайной сети на Западном обходе. Он соединит жилой комплекс «Немецкая деревня» и развлекательный центр «Баскет Холл», что станет значительным шагом в улучшении транспортной доступности в этом районе.

«Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта <...> (трамвайной линии, автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) от ЖК «Немецкая деревня» до спортивного комплекса «Баскет Холл» в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара»

– постановление мэра Краснодара Евгения Наумова

Краснодар уже сейчас является одним из самых быстроразвивающихся городов России. Растущее число жителей предъявляет высокие требования к транспортной инфраструктуре. Регулярные заторы, недостаток общественного транспорта и высокая загруженность дорог – это проблемы, с которыми сталкиваются краснодарцы ежедневно.

В этом контексте расширение трамвайной сети становится особенно актуальным. Трамвай как вид общественного транспорта имеет ряд преимуществ: он менее подвержен заторам, чем автобусы и легковые автомобили, и способен перевезти больше пассажиров.

Этот проект требует значительных финансовых вложений. По предварительным данным, на его реализацию будет выделено не менее 500 млн рублей. Эти средства пойдут на подведение трамвайных путей, создание новых остановок, а также благоустройство территорий вокруг трамвайной линии.