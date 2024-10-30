Поезда снова свяжут Петербург и Карачаево-Черкесию

Попасть без пересадок из Северной столицы в столицу Карачаево-Черкесии можно будет со следующего года. О возобновлении ж/д сообщения рассказали в Минтрансе РФ.

Железнодорожное сообщение между Санкт-Петербургом и Черкесском возобновят в 2025 году глава Минтранса РФ Роман Старовойт.

Сообщение о восстановлении железнодорожных пассажирских перевозок на данном направлении стало известно после встречи министра с главой КЧР Рашидом Темрезовым.

"Из важных логистических нововведений: в следующем году возобновим прямое железнодорожное сообщение с Черкесском. Еженедельно будут курсировать два беспересадочных вагона из Санкт-Петербурга через Москву. Надеемся успеть к пику туристического сезона"

– Старовойт

В КЧР находятся одни из самых популярных горнолыжных курортов России - "Домбай" и "Архыз".