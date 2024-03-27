Вестник Кавказа

На модернизацию Северо-Кавказской железной дороги направят 63 млрд рублей

На модернизацию Северо-Кавказской железной дороги направят 63 млрд рублей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Северо-Кавказская железная дорога остается важной транспортной артерией южных регионов России. В этом году на реконструкцию станций и постройку новых путей выделено более 60 млрд рублей.

На Северо-Кавказской железное дороге выполнят работы по постройке путей, проведут ремонт станций, а также возведут новые мосты, На эти мероприятия выделено 63 млрд рублей, поведал руководитель СКЖД Сергей Задорин.

"К этому сроку нам предстоит построить вторые пути на 13 перегонах протяженностью 140 км. Реконструировать 12 станций. Построить искусственные сооружения и мосты"

– Сергей Задорин 

Отмечается, что сейчас проводится проектирование дополнительных путей от станции Гречаная до Вышестеблиевской.

Начальник железнодорожной артерии также отметил, что в минувшем году была реализована поставленная правительством задача в 125 млн тонн перевезенных грузов. К 2030 году планируется довести этот показатель до более чем 150 млн тонн.

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