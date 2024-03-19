Вестник Кавказа

Замначальника СКЖД арестован за похищение 600 млн рублей – источник

Замначальника СКЖД арестован за похищение 600 млн рублей – источник
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Крупное хищение денег из бюджета выявлено в стенах Северо-Кавказской железной дороги. Обвиняемым по делу проходит замглавы СКЖД – Константин Крят, как сообщил источник, он арестован.

В Ростове-на-Дону взят под арест замруководителя СКЖД: Константина Крята подозревают в том, что он злоупотребил своими полномочиями, сообщают СМИ.

Как пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на источник, решение об аресте как мере пресечения принял ростовский суд.

Шаги, предпринятые Крятом, вылились в хищение средств, которые были направлены из бюджета на реконструкцию Крымского узла СКЖД. Предварительно установлено, сколько именно денег украл обвиняемый: сумма похищенного – порядка 600 млн рублей.

Дело Крята не единственный процесс, связанный с совершенными во время реализации этого проекта хищениями. Взят под арест, в частности, экс-управляющий строительной компании, которая должна была вести работы, Виктор Харченко. Вместе с другими лицами он похитил свыше 34 млн рублей.

Отметим, что контракт, по которому производились работы, был подписан в 2017 году.

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