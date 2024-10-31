Из горящего в Пятигорске дома вытащили 26 человек

В МЧС сообщили о спасении 26 человек при пожаре в доме в Пятигорске. Пострадала одна пенсионерка, ее доставили в больницу.

Из пожара, который вспыхнул в одном из домов Пятигорска, вытащили 26 человек, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Информация об огне появилась ночью, спасатели незамедлительно выехали к месту происшествия. Возгорание было ликвидировано на площади 40 кв м.

Отмечается, что в ликвидации огня участвовали 25 спасателей и 11 спецмпашин. Работники МЧС спасли 26 человек.

Стоит добавить, что пострадавшая 84-летняя пенсионерка была доставлена в больницу. Все обстоятельства случившегося уточняются.