Новые ливни и грозы на Кубани обеспечит циклоническая депрессия

Погодой в Краснодарском крае заправляет циклоническая депрессия. Сегодня после обеда в городах на побережье Черного моря могут прогреметь грозы со шквалистым ветром.
В Краснодарском крае продолжается непогода, сегодня к вечеру ожидаются ливни, грозы и штормовой ветер.
«Сегодня над акваторией Черного моря продолжит формироваться зона пониженного атмосферного давления. Стараниями этой циклонической депрессии в небе над регионом вновь появятся шапки мощных облаков, который в послеполуденные часы станут причиной кратковременных ливней и гроз»
– ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус
Штормовое предупреждение до конца суток действует в Краснодарском крае, во второй половине дня на приморских курортах возможны не только осадки, но и ветер с порывами до 20 м/с.
В последующие дни также будет сохраняться вероятность коротких гроз.