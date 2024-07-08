Норовирус уложил в больницу 26 детей в Крыму

В Крыму госпитализировали 26 детей после отравления в лагере. Дети идут на поправку, их жизни вне опасности.

Роспотребнадзор по Крыму проинформировал о том, что 26 детей поступили в местную больницу с симптомами отравления, впоследствии у них был диагностирован норовирус. Уточняется, что ЧП произошло в Евпатории.

"По факту регистрации 10 июля случаев острой кишечной инфекции в детском оздоровительном лагере "Каламитский бриз" территориальным отделом по городу Евпатория и Сакскому району межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю проводится эпидемиологическое расследование"

– Роспотребнадзор по Крыму

По словам врачей, дети идут на поправку, их жизни вне опасности. По факту проводится расследование, устанавливается круг причастных к отравлению детей лиц.