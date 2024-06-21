Где поесть насекомых и не отравиться?

В некоторых странах насекомые - неотъемлемая часть рациона, и многие отправляются туда, в том числе и для того, чтобы попробовать уникальные продукты и блюда. Где поесть насекомых - рассказываем в этом материале.

Мексика

Для желающих отобедать насекомыми Мексика - настоящий рай. Вообще мексиканская кухня очень вкусная и разнообразная, и насекомые занимают в ней особое место. Задолго до того как привычные сегодня виды мяса вошли в рацион страны, жители Мексики питались насекомыми, в которых содержится много белка. В стране много видов съедобных насекомых, и местные жители готовят их просто превосходно. Итак, в Мексике можно попробовать:

Гусанос или гусеницы. Гусанос обычно живут на листьях агавы, из которой делают крепкий алкогольный напиток мескаль. В бутылках с мескалем гусанос также попадаются. Богатые белком гусанос обжаривают и едят с гуакамоле - закуской из авокадо. Чапулины или кузнечики - любимая закуска мексиканцев. Как и гусениц, их обжаривают и подают приправленными соком лайма и чили. Чапулины продаются повсюду: от уличных лавок до роскошных ресторанов. Чикатаны или гигантские крылатые муравьи более редкое лакомство, которое можно найти только в городе Оахака. Чикатаны - сезонное блюдо, поскольку муравьи выходят из своих гнезд только после первых дождей. Их тоже обжаривают и едят с сальсой, чили и чесноком.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Таиланд

В Таиланде местное население просто обожает съедобных насекомых: они легко усваиваются и довольно полезные. Едят в Таиланде самых разных насекомых от кузнечиков до скорпионов, а наиболее популярные из них блюда следующие:

Хонмхай или жареные личинки шелкопряда. Личинки обжаривают во фритюре, затем приправляют солью и перцем. Личинки фри становятся хрустящими и жирными. Говорят, что в их вкусе чувствуется легкая горчинка. Считается, что личинки шелкопряда обладают целебными свойствами. Маланг тод или рагу из сверчков, жуков, червей и кузнечиков. Все они обжариваются и подаются с перцем и соевым соусом. Блюдо очень сытное, поэтому маланг тод нередко едят на обед, запивая пивом или крепким алкоголем. Мод даенг или муравьи-ткачи, а также их яйца очень высоко ценятся местными жителями за их приятный вкус и медицинские качества. И муравьев, и их яйца обычно жарят или добавляют в омлеты. Нередко их варят в кокосовом молоке, из которого потом делают десерт.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Китай

Насекомых в Китае едят с древности. Сегодня насекомых в КНР едят еще и потому, что они считаются натуральной едой без пестицидов и усилителей вкуса. Китайцы едят более 150 видов насекомых во всех стадиях их развития: яйца, личинки и взрослых особей. По этому показателю Китай - одна из самых насекомоядных стран в мире. Итак, в Китае можно попробовать:

Скорпионов. Уличные торговцы держат живых скорпионов, которых они перед продажей отваривают, а затем нанизывают на шпажку. Некоторые из местных едят скорпионов живыми. Цикад. Этих насекомых едят во многих провинциях Китая, и зачастую способ приготовления следующий: личинки цикад обжариваются до золотистой и хрустящей корочки. Говорят, что при таком методе приготовления цикады по вкусу напоминают мясо. Сверчков. Это самое распространенное насекомое, которое едят в Китае. Зачастую их сначала отваривают, а потом запекают или обжаривают. По словам тех, кто пробовал жареных китайских сверчков, по вкусу они напоминают картофельные чипсы.

Камбоджа

В прошлом насекомые считались в Королевстве Камбоджа едой для бедных: тем, у кого не было денег на более питательные продукты, ничего не оставалось, кроме как ловить насекомых и готовить из них. Особенно это было актуально в 1970-х годах во время геноцида и голода в стране. Сегодня насекомые в Камбодже больше способ привлечения туристов, среди которых растет количество тех, кто мечтает попробовать что-то необычное. И попробовать, помимо личинок и кузнечиков, есть что:

Белостомы или гигантские водяные клопы готовятся довольно просто: их отваривают в солёной воде. Несмотря на устрашающий вид, на вкус, по словам тех, кто пробовал, они напоминают краба или морского гребешка. Нередко их измельчают и добавляют в соусы. Тарантулы в Камбодже блюдо изысканное и дорогое. Жареный тарантул идеальная закуска к холодному пиву или рисовому вину. Поскольку стоят тарантулы не дешево, местные жители покупают их только по особым случаям, а для туристов в некоторых ресторанах устраивают мастер-классы по приготовлению арахнидов.