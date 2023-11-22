Вестник Кавказа

Непогода снова закрыла Верхний Ларс

Непогода снова закрыла Верхний Ларс
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дорога, соединяющая Россию с Грузией, закрылась этим утром из-за неблагоприятных погодных условий. Как скоро откроется Верхний Ларс для фур, неизвестно.

В Северной Осетии для большегрузов закрыта Военно-Грузинская дорога.

В МЧС региона сообщают, что дорога и КПП Верхний Ларс не пропускают грузовики с 08.50 22 декабря на фоне ухудшения погоды в Грузии и рекомендациями погранслужбы Грузии. Движение для фур закрыто до особого распоряжения.

Эта дорога - единственная, связывающая РФ с Грузией и Арменией.

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