Непогода снова закрыла Верхний Ларс

Дорога, соединяющая Россию с Грузией, закрылась этим утром из-за неблагоприятных погодных условий. Как скоро откроется Верхний Ларс для фур, неизвестно.

В Северной Осетии для большегрузов закрыта Военно-Грузинская дорога.

В МЧС региона сообщают, что дорога и КПП Верхний Ларс не пропускают грузовики с 08.50 22 декабря на фоне ухудшения погоды в Грузии и рекомендациями погранслужбы Грузии. Движение для фур закрыто до особого распоряжения.

Эта дорога - единственная, связывающая РФ с Грузией и Арменией.