Названы лучшие продукты от тревожности и стресса

Некоторые продукты могут повлиять на уровень тревоги и нервного напряжения. В рацион нужно включить продукты, богатые магнием, сообщил диетолог.

Снизить уровень тревожности, ослабить нервное напряжение и помочь в стойкости против стрессов жителям России помогут продукты, содержащие магний, поделился диетолог-консультант, замдиректора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов.

"Эмоциональные срывы зачастую могут говорить о недостатке магния в организме, который очень активно потребляет наша нервная система. Для поддержания его уровня магния следует добавлять в рацион цельнозерновой хлеб, тыквенные семечки, хлеб из муки грубого помола из пшеницы, ржи или ячменя"

– врач

Кроме того, богатыми источниками магния он назвал авокадо и тофу. Авокадо стоит добавить в меню также как источник ненасыщенных жиров, а тофу богат растительным белком.

Шоколад тоже помогает при тревожности, магний можно найти в темном шоколаде, уточнил специалист, передает РИА Новости.