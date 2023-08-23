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Что нужно есть при стрессе? Врач назвал полезные при тревоге продукты

Что нужно есть при стрессе? Врач назвал полезные при тревоге продукты
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Стресс серьезно изнашивает организм человека. Однако его негативное влияние на здоровье можно снизить с помощью определенной еды.

В стрессовой ситуации можно помочь себе с помощью корректировки рациона, как именно – рассказал врач-диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский.

По словам специалиста, некоторые продукты могут помочь не допустить истощения при сильном стрессе, а также подготовиться к напряженной ситуации, передает радио Sputnik.

"Это еда, богатая в первую очередь магнием и цинком. Плюс она должна быть богата омега-3 и омега-6 полиненасыщенными жирными кислотами. Многие эксперты также говорят про важность фолиевой кислоты"

– диетолог

Врач также назвал конкретные продукты, которые нужно есть, чтобы они попали в организм.

Грецкие орехи
Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

По словам Бобровского, во время стресса надо употреблять:

  • клубнику,
  • цитрусовые – апельсины, мандарины, грейпфруты,
  • авокадо,
  • шпинат,
  • орехи и семечки,
  • перепелиные яйца,
  • яркие хрустящие овощи.

В целом ягоды и фрукты, а также зелень должны занимать примерно 25% всего рациона.

Что касается жирных кислот омега-3 и омега-6, то их можно найти в жирной рыбе: сельди, скумбрии и салаке.

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