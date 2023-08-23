Что нужно есть при стрессе? Врач назвал полезные при тревоге продукты

В стрессовой ситуации можно помочь себе с помощью корректировки рациона, как именно – рассказал врач-диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский.
По словам специалиста, некоторые продукты могут помочь не допустить истощения при сильном стрессе, а также подготовиться к напряженной ситуации, передает радио Sputnik.
"Это еда, богатая в первую очередь магнием и цинком. Плюс она должна быть богата омега-3 и омега-6 полиненасыщенными жирными кислотами. Многие эксперты также говорят про важность фолиевой кислоты"
– диетолог
Врач также назвал конкретные продукты, которые нужно есть, чтобы они попали в организм.
По словам Бобровского, во время стресса надо употреблять:
- клубнику,
- цитрусовые – апельсины, мандарины, грейпфруты,
- авокадо,
- шпинат,
- орехи и семечки,
- перепелиные яйца,
- яркие хрустящие овощи.
В целом ягоды и фрукты, а также зелень должны занимать примерно 25% всего рациона.
Что касается жирных кислот омега-3 и омега-6, то их можно найти в жирной рыбе: сельди, скумбрии и салаке.