Что нужно есть при стрессе? Врач назвал полезные при тревоге продукты

Опубликовано: 21:33, 23 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Стресс серьезно изнашивает организм человека. Однако его негативное влияние на здоровье можно снизить с помощью определенной еды.

В стрессовой ситуации можно помочь себе с помощью корректировки рациона, как именно – рассказал врач-диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский.

По словам специалиста, некоторые продукты могут помочь не допустить истощения при сильном стрессе, а также подготовиться к напряженной ситуации, передает радио Sputnik.

"Это еда, богатая в первую очередь магнием и цинком. Плюс она должна быть богата омега-3 и омега-6 полиненасыщенными жирными кислотами. Многие эксперты также говорят про важность фолиевой кислоты"

– диетолог

Врач также назвал конкретные продукты, которые нужно есть, чтобы они попали в организм.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

По словам Бобровского, во время стресса надо употреблять:

клубнику,

цитрусовые – апельсины, мандарины, грейпфруты,

авокадо,

шпинат,

орехи и семечки,

перепелиные яйца,

яркие хрустящие овощи.

В целом ягоды и фрукты, а также зелень должны занимать примерно 25% всего рациона.

Что касается жирных кислот омега-3 и омега-6, то их можно найти в жирной рыбе: сельди, скумбрии и салаке.