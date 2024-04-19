На пляжах Пицунды обеспечат безопасность туристов

В Абхазии курорты готовятся к летнему сезону. Арендаторов пляжей в Пицунде обязали обеспечить безопасность отдыхающих. Будут установлены новые спасательные вышки.
В Пицунде работают над тем, чтобы пляжный сезон 2024 года прошел хорошо, ведутся работы по обеспечению безопасности туристов в море.
«Мы обязуем предпринимателей, которые берут берег в пользование, обустроить на пляжах спасательные вышки и иметь все необходимое оборудование для обеспечения безопасности»
– замглавы администрации курорта Даута Вардания
На пляжах больших пансионатов и отелей это все на хорошем уровне, работают обученные спасатели, отметил он.
В этом году на пляжах появится несколько новых спасательных вышек на городских пляжах, сообщил Вардания.
Отметим, что в Пицунде пляжи галечные, а в соседних поселках можно найти песчаные пляжи.