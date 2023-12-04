На Новый год в Сочи пойдут дополнительные поезда

РЖД запустит больше поездов на Новый год. В направлении Сочи составы будут ходить до конца новогодних каникул.

Российские железные дороги запускают дополнительные составы пассажирских поездов в канун новогодних каникул. В направлении Сочи дополнительные рейсы пойдут с 22 декабря и завершат свою работу после 8 января. Такая информация была опубликована в telegram-канале РЖД.

Отмечается, что в Сочи дополнительные составы будут ходить из Санкт-Петербурга, Москвы и Ростова-на-Дону.

Всего РЖД запустит 1300 рейсов на самые популярные маршруты. Среди них Нижний Новгород, Казань, Адлер.

Заместитель главы РЖД Иван Колесников отметил, что количество поездов было увеличено с возросшим спросом. В прошлом году пассажиров было на 8% меньше.

"Всего в эти даты планируется перевезти более 5,3 миллиона пассажиров (+8,2% к аналогичному периоду 2022-2023 годов)"

– Иван Колесников

Кроме стандартных поездов дальнего следования, РЖД запускает туристический состав "Лыжная стрела", на котором можно добраться до горнолыжного курорта "Роза Хутор".