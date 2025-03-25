Церковь на столпе Кацхи: как увидеть самый удивительный храм Грузии?

Храм на столпе Кацхи - известняковый монолит высотой более 40 метров видно за много километров, а уединенная церковь на его вершине напоминает Метеоры - монастыри, построенные на вершинах скал в Греции. Расскажем, где находится столп Кацхи, чем он интересен, как до него добраться и что там посмотреть.

Где находится столп Кацхи?

Столп Кацхи находится у одноименного села Кацхи около реки Кацхура в Имеретии на западе Грузии. Столп расположен недалеко от бывшего шахтерского города Чиатура.

От Чиатуры до столпа Кацхи ехать всего 15 минут на автомобиле (11 км).

От Кутаиси расстояние в примерно 70 км автомобиль преодолевает в среднем за часа полтора, на маршрутке ехать дольше.

Расстояние от Тбилиси до столпа Кацхи составляет почти 300 км, поэтому лучше ехать сюда из Кутаиси.

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История столпа Кацхи: от язычества к христианскому подвижничеству

До прихода христианства местные жители почитали этот монолит как символ плодородия. Здесь просили об обильном урожае и защите от бедствий. Но и с распространением христианской религии в Грузию столп Кацхи не потерял своего значения, но вместо символа плодородия его начали воспринимать как место, где человек находится ближе к богу. Первый храм на вершине этой отвесной скалы был построен между VI и VIII веками. Самое удивительное, что отшельники доставляли все материалы для строительства храма и других построек на высоту около 45 метров. При том, что площадь столба составляет 10 м на 17 м.

С усилением Османской империи в XV веке место было заброшено. В XVIII веке столп Кацхи упоминает грузинский географ и историк Вахушти Багратиони. Но забраться наверх ему не удалось, это сделали уже только в 1944 году, когда группа альпинистов совершила восхождение на высокую и отвесную скалу. После этого была пристроена железная лестница, что сделало возможным археологические раскопки на вершине монолита.

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Кроме руин церкви исследователи обнаружили три кельи, крипту с останками неизвестного отшельника и винный погреб. Спустя десятилетия там была найдена плита из известняка с надписями на древнейшем виде грузинского письма асомтаврули, которую датировали XIII веком. А самое древнее найденное свидетельство - это высеченный на столпе Болнисский крест примерно VI века.

Что нужно знать о столпе Кацхи?

Тридцать лет назад это место возродилось благодаря отцу Максиму из соседней Чиатуры - бывшему заключенному, который раскаялся, принял монашеский обет и стал отшельником. На руинах древней церкви на вершине столба на пожертвования был построен новый храм 3,5 м на 4,5 м, которую назвали церковью Максима Исповедника. С благословения раньше его могли посещать мужчины, но теперь наверх подниматься можно только монахам.

Отправлять в путешествие к столпу Кацхи лучше в хорошую погоду, если будет туман, то вершина монолита будет скрыта от глаз. Для того, чтобы поймать самые красивые виды на столп Кацхи издалека, стоит остановиться на нескольких импровизированных смотровых площадках. От одной такой площадки до столпа идти около 20 минут, а ехать на машине минут 5.

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Как добраться до столпа Кацхи?

Самый простой вариант - это отправиться к столпу с однодневной экскурсией из Кутаиси. Такие экскурсии обычно включают еще посещение Чиатуры, скального монастыря Мгвимеви с базиликой XIII века и еще нескольких интересных мест поблизости.

Также можно доехать на собственной или арендованной машине, либо взять такси или арендовать трансфер. Общественный транспорт прямо до монастыря не ходит, но можно сесть на маршрутку, которая идет из Кутаиси в Чиатуру и попросить водителя высадить около столпа Кацхи.

А после осмотра всех достопримечательностей на той же дороге поймать маршрутку до Чиатуры и проехать оставшиеся 10 км. Обратно из Кутаиси из Чиатуры можно доехать на маршрутке с главной автостанции. Важно, что последняя маршрутка уходит в Кутаиси довольно рано, хотя летом добавляют рейсы.

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Что посмотреть у столпа Кацхи?

Кроме самого столпа Кацхи с церковью и монашеской кельей, куда подниматься нельзя, на территории можно увидеть здания Спасо-Вознесенского монастыря у подножия. Он открыт с 9 утра до 8 вечера (в зимний период время посещений сокращается). Кроме храма внизу есть базилика, небольшой музей, монашеские кельи и церковная лавка. Другой монастырь - Рождества Христова в Кацхи интересной восьмиугольной формы, построенный в XI веке - расположен в получасе ходьбы от столпа.