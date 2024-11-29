Самые красивые действующие монастыри Грузии: где и как увидеть?

Грузия была в рядах первых стран мира, принявших христианство в качестве государственной религии. Благодаря этому в Грузии сохранились многие древние монастыри, большинство их которых действуют и теперь. Расскажем, какие монастыри стоит увидеть в Грузии, когда они были основаны, где они находятся и как до них добраться.

Начать изучение храмов и монастырей за пределами Тбилиси стоит с Мцхеты, расположенной всего в 25 км от столицы. В центре древнего города, который был первой столицей Иберии, сосредоточено много архитектурно-исторических памятников и христианских реликвий, включая собор Светицховели и монастырь Самтавро. Какие монастыри стоит увидеть в Грузии?

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Монастырь Джвари

Монастырь Джвари, основанный в VI веке на вершине холма у слияния рек Куры и Арагви, связан со Святой Нино. Считается, что на этом месте Святая Нино воздвигла крест из виноградной лозы. Монастырь Джвари действующий. Вместе с Светицховели и Самтавро этот монастырь стал первым объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в Грузии. Сам монастырь достаточно строг по виду, но его выдающееся значение и невероятно красивое расположение делают посещение Джвари обязательными.

Как добраться: монастырь Джвари находится недалеко от Мцхеты, без автомобиля доехать туда можно на такси из Мцхеты или на туравтобусе в сезон;

Часы работы: каждый день с 9:30 до 17:30.

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Гелатский монастырь

В средине века Гелати был одним из наиболее значительных монастырей Грузии. Хотя этот монастырь находится за пределами города, он считается самым одним из самых важных достопримечательностей Кутаиси и входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Первая церковь - Собор Рождества Пресвятой Богородицы - здесь появилась благодаря царю Давиду IV Строителю в 1130 году. Вскоре она превратилась в важный религиозный и просветительский центр. Несмотря на красивую наружность храмов, главная ценность Гелатского монастыря находится внутри - древние мозаики и фрески, некоторые из которых относятся к XII веку. Около главного здания монастыря находятся церкви Николая Чудотворца и Георгия Победоносца XIII века, а также отреставрированные руины Гелатской академии.

Как добраться: в Гелати удобно ехать из Кутаиси на маршрутке, их отправляется около 5 в день. Монастырь расположен в 9 км к северо-востоку от центра города, то есть примерно в 15 минутах езды. При самостоятельном посещении на монастырь стоит выделить хотя бы час, но можно поехать на трехчасовую экскурсию из Кутаиси, которая включает также храм Баграти и монастырь Моцамета;

Часы работы: с середины прошлого года Гелатский монастырь находится на реставрации. Иногда здания монастыря открыты и их можно осмотреть внутри.

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Монастырь Моцамета

Монастырь Моцамета находится недалеко от Гелатского монастыря. Моцамета имеет более скромный вид, но расположение у него особенно впечатляющее. Стоящий на вершине скалы над долиной реки Цкалцители монастырь был построен в XI веке. По легенде храм был возведен там, где в VIII веке погибли князья из рода Арагвети Давид и Константин. Их мощи хранятся в церкви, названной в их честь, а раз в год 15 октября отмечается посвященный их памяти праздник Моцаметоба.

Как добраться: Моцамета находится всего в 1,8 км от Гелати, но пешком в обход получается идти чуть больше часа. К Кутаиси он еще ближе, примерно в 6 км, идти 1,5 часа;

Часы работы: каждый день с 10.00 до 18.00.

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Пещерный монастырь Вардзиа

Монастырь Вардзиа - это пещерный комплекс, высеченный в XII-XIII веках. Самое удивительное, что это действующий монастырь. В настоящее время посетить можно около 300 скальных посещений. Они соединяются друг с другом узкими туннелями, проходами и крутыми лестницами. Но это лишь часть: к XIV веку монастырский и оборонительный комплекс занимал 13 уровней и мог вместить от 20 до 50 тысяч человек. Вардзия - это еще один объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Билет в Вардзию стоит 15 лари (470 рублей), за 2 лари подвозят от кассы на трансфере к комплексу, аудиогид доступен за дополнительные 15 лари. На осмотр стоит заложить пару часов.

Как добраться: большинство туристов приезжают в Вардзию с экскурсией, но можно добраться на маршрутке через Ахалцихе. Из Тбилиси нужно сесть на маршрутку до Ахалцихе, ехать 3-4 часа, а оттуда ходит 3-4 маршрутки в день (ехать около 1-2 часов);

Часы работы: каждый день с мая по октябрь с 10:00 до 19:00, с ноября по март монастырь открыт до 17:00.

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Некресский монастырь

Монастырь Некреси расположен на вершине холма с прекрасным видом на Алазанскую долину в Кахетии. Построенный в IV веке Некресский монастырь стоит на склоне холма над кахетинскими виноградниками. Расположенный в центре винодельческого региона Грузии Некреси входит в более крупный археологический памятник, также включающий в себя винодельню Нагебеби, зороастрийский храм огня, а также руины двух раннехристианских базилик.

Как добраться: удобно посещать Некреси в рамках однодневной поездки из Телави или Сигнахи. Он находится в 35 км от Телави, 11 км от Кварели, от Сигнахи ехать 62 км. До храма идти наверх 1,5 километра, но за 3 лари маршрутка завозит на гору и через полчаса спускает обратно. Чтобы поехать, нужно, чтобы набралось 10 человек. На собственной машине к храму подъехать нельзя;

Часы работы: с 10:00 до 17:00.

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Бодбийский монастырь

Монастырь Бодбе, расположенный около Сигнахи, остается важным местом паломничества из-за мощей святой Нины, жившей в IV веке. Святая Нина была христианской просветительницей, которая пришла в Грузию проповедовать. После смерти ее похоронили в ущелье Бодбе, где в IX веке в ее честь был построен небольшой храм. Он не сохранился, но на его месте построили кафедральный собор Святого Георгия. В настоящее время это действующий женский монастырь с прекрасными садами. Около храма есть смотровая, а в нескольких километрах от монастыря есть источник святой Нины с купелью, куда можно дойти по тропе за минут 20.

Как добраться: монастырь Бодбе находится в 2,5 км от Сигнахи, дойти можно за 40 минут или доехать за 10 минут. Из Тбилиси в Сигнахи можно доехать на маршрутке за 2-2,5 часа;

Часы работы: с 10:00 до 18:30.

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Монастырь Алаверди

Окруженный крепостными стенами монастырь Алаверди - один из главных в Кахетии. Монастырь был построен в XI веке на месте построенного ассирийским монахом скита VI века. До строительства собора Святой Троицы в Тбилиси это был самый высокий храм Грузии. Еще в XII веке Алаверди славился своими винами, около 20 лет назад производство вина здесь возобновилось. Теперь здесь можно купить местное вино и присоединиться к экскурсии, чтобы увидеть процесс его изготовления.

Как добраться: Алаверди удобнее посещать из Телави, который находится в 20 км от монастыря. В Телави из Тбилиси ехать на маршрутке 3 часа, на такси - около 2 часов;

Часы работы: большую часть недели монастырь открыт с 10:00 до 16:00, но в субботу и воскресенье работает дольше.