Поездка из Тбилиси: древний монастырь и мост царицы Тамар

Всего в паре часов от грузинской столицы расположен малоизвестный древний монастырь и красивый мост царицы Тамар. Расскажем, где находится монастырь Ркони, как туда добраться из Тбилиси и Гори, что там посмотреть и куда отправиться в поход дальше.

Путешествие к монастырю Ркони будет интересным вариантом для однодневной поездки, чтобы увидеть древнюю грузинскую архитектуру и природу. Поскольку монастырь спрятан в лесах, здесь особенно красиво в конце октября-ноябре. В окрестностях Ркони также есть ряд размеченных троп, что делает возможными более длительные походы.

Где находится монастырь Ркони?

Монастырь Ркони расположен около одноименного села на территории Каспского муниципалитета в центральной части Грузии в крае Шида Картли. Административный центр город Каспи расположен в 33 км от монастыря, доехать на машине можно за час. Монастырь находится всего в 45 км от Гори (чуть более часа езды на автомобиле) и 75 км от Тбилиси (около 2 часов в дороге). Около монастыря расположен древний арочный мост через реку Тедзами, который называют мостом царицы Тамар, и другие достопримечательности.

© Фото: Jaba1977

Как добраться до села Ркони?

Удобнее всего добираться до Ркони на собственном или арендованном автотранспорте, но при желании можно и на общественном, хотя это займет больше времени и часть пути придется пройти пешком. Как вариант, можно проехать весь путь туда-обратно на частном трансфере, но это будет стоить недешево (от 4,5 тысяч рублей). Для начала нужно добраться до тбилисской автостанции станции Дидубе, чтобы сесть на маршрутку до села Гарикула, ехать около 1 часа 15 минут. Там около автобусной остановки обычно стоят такси, которые довезут оставшиеся 15 км до села Ркони за полчаса.

Если ехать из Гори, то с центрального автовокзала нужно сесть на маршрутку до Каспи или Гарикулы. Маршрутки, идущие до Каспи, высаживают пассажиров на автостанции на улице Агмашенебели. Там есть билетная касса, где можно сесть на маршрутку до Гарикулы, а дальше такси. Монастырь Ркони и мост царицы Тамары находятся всего в нескольких минутах ходьбы через лес от металлического моста через реку Тедзами в начале тропы.

Как добраться до монастыря Ркони и моста царицы Тамары?

Расстояние: 3 км туда и обратно

Время в пути: 1 час

Подъем на высоту: около 110 метров

Тропа от села Ркони начинается от моста через реку Тедзами. Там висит карта с маршрутами для треккинга, включая тропу от Ркони до монастыря и моста царицы Тамары, до крепости Клдекари и Чолиани, Чкопиани, Гостибе и Атени. Для начала нужно перейти по мосту на другую сторону реки. Тропа вдоль ущелья Тедзами размечена желтой и белой краской на деревьях и камнях по пути. В какой-то момент она поднимается над рекой довольно высоко, поэтому открывается красивый вид на крепость Ркони, расположенную на противоположной стороне реки. Потом тропа снова спускается к лесу и в конечном итоге приводит к монастырю. Монастырь специально построили в таком неприметном месте среди лесов, чтобы до него было сложно добраться. Всего идти менее получаса.

© Фото: Jaba1977/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Что посмотреть в монастыре Ркони?

Монастырский комплекс Ркони состоит из нескольких зданий, включая храм Девы Марии, часовню, колокольню, церковь Святого Иоанна Крестителя и полукруглый каменный мост. Эти здания были построены в VII-XVIII веках. Кроме того, частично сохранились ворота, которые были пристроены ворота во второй половине VIII века.

Храм Девы Марии

Церковь Девы Марии - это главный храм монастыря. Трехнефная базилика, построенная в VII веке в честь Успения Божьей Матери, отличается красивой каменной кладкой, особенно в трапезной. Храм со сводчатым перекрытием имеет три входа, ризницу и притвор. В интерьере церкви сохранились элементы росписи. С юго-восточной стороны к храму в XIII веке была также пристроена часовня с резьбой на фасаде.

Церковь Святого Иоанна Крестителя

Рядом с базиликой находится меньшая церковь Святого Иоанна Крестителя. Строился храм, вероятно, в XIII-XIV веках. Каменная кладка на входе в церковь тоже очень красивая. Фасады храма украшены декоративными арками, капители, основания арок и окна покрыты орнаментом. С западной стороны к храму пристроен притвор с красивым внутренним круглым сводом.

Колокольня Ркони

Двухэтажная колокольня находится к северо-западу от базилики, построена она была в VIII веке. От тропы, ведущей к монастырю можно войти в колокольню и подняться по лестнице на второй этаж. Восемь окон колокольни имеют вид полукруглых арок.

Мост царицы Тамары

Через еще 200 метров будет узкий каменный арочный мост, который называют мостом царицы Тамар. Он был построен примерно в XI-XII веках, его длина более 12 метров, а ширина - более 2 метров. Царица Тамар из династии Багратионов считается одной из величайших правительниц Грузии (XII-XIII века). В этой части Грузии таких мостов осталось очень мало, в основном их можно увидеть в Аджарии.

Куда пойти дальше из Ркони?

Ркони - крепость Клдекари - село Чолмани

Расстояние: 14,5 км

Время: 6 часов

Подъем на высоту: 1288 метров

Крепость Клдекари (IX век) находится в Триалетских горах на границе края Шида-Картли. От монастыря Ркони до крепости идти 8 км, а дальше следовать к селу Чолмани (Чолиани).

Ркони - Чкопиани

Расстояние: 12,5 км

Время: 4,5 часа

Подъем на высоту: 633 метров

Маршрут от села Ркони включает несколько остановок в церквях и крепостях по пути в Чкопиани, в том числе проходит мимо церкви Чачубети (VIII-IX века) и крепости Дриси, построенной до XV века.

Ркони - Гостибе

Расстояние: 10,5 км

Время: 4 часа

Подъем на высоту: 863 метров

По пути от Ркони на восток к селу Гостибе туристы встретят восстановленную Церковь Святого Георгия в Икви (XI века) и другие постройки.