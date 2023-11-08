Как добраться из Тбилиси в Казбеги в 2025 году: виды транспорта, цены и расписание

Добраться до Степанцминды из Тбилиси можно на четырех видах транспорта: машине, трансфере, такси и маршрутке. Расскажем, как добраться из Тбилиси в Казбеги в 2025 году, каковы плюсы и минусы каждого вида транспорта, сколько это стоит, какое расписание и как долго ехать, а также когда лучше ехать в Казбеги и какое расстояние от Тбилиси.

Казбеги или Степанцминда - это один из главных курортных регионов в горах Грузии. Казбеги находится на Военно-Грузинской дороге, единственной транспортной артерии, связывающей Грузию с Россией. Это одна из самых живописных дорог в этой части страны. При этом нужно учитывать, что из-за погодных условий в движении могут возникать перебои.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Какое расстояние от Тбилиси до Казбеги и сколько ехать?

Казбеги расположен в 154 км к северу от города Тбилиси, это примерно 3-3,5 часа езды по автомобильной дороге. Но в зависимости от ситуации на дороге, погодных условий и типа транспортного средства поездка из Тбилиси в Казбеги может занять от 2,5 до 4 часов. Если делать остановки для осмотра всех достопримечательностей на Военно-Грузинской дороге, понадобится не менее 6-8 часов.

Самый быстрый способ добраться до Степанминды из Тбилиси - это личный или арендованный автомобиле, трансфер, либо такси. Летом это занимает в среднем 2 часа 45 минут, если не делать остановки. На маршрутке летом до Казбеги можно добраться минимум за 3-3,5 часа, а зимой время в пути всегда немного больше. Тоннель Квешети-Коби откроют в этом году, что сократит время в пути на час.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Когда лучше ехать в Казбеги?

Казбеги - это круглогодичное направление, но погодные условия влияют на транспорт, особенно это чувствуется с ноября по март. Зимой дорогу расчищают, поскольку в 30 км от Казбеги находится самый популярный горнолыжный курорт Грузии Гудаури. Однако существует риск схода лавин, особенно вокруг Крестового перевала (Джвари) - самой высокой точки Военно-Грузинской дороги, расположенной между Гудаури и Казбеги. Зимой этот участок периодически временно закрывают, иногда на несколько часов, а иногда на пару дней. Если перевал Джвари внезапно закрыли, можно проехать по канатной дороге Коби-Гудаури от Нового Гудаури до деревни Коби, а остаток пути до Степанцминды доехать на такси.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как добраться из Тбилиси в Казбеги в 2025 году?

Вариант 1: такси или частный трансфер - самый комфортный

Когда отправление: в любое время по запросу

Сколько ехать: 2,5-3,5 часа в пути (без остановок)

Сколько стоит: в среднем от 185 лари/машина (5800 рублей)

Частный трансфер удобно заказывать на компанию из нескольких человек, получится дешевле, чем совместный трансфер с другими людьми. К тому же можно добавить в бронирование остановки, чтобы посмотреть достопримечательности по дороге. Еще один вариант - это такси. В Грузии лучше заказывать такси через приложения (Яндекс, Bolt, Maxim), так как уличные таксисты завышают цены. Однако есть вероятность того, что водитель отменит поездку, поскольку не все городские такси подходят для поездки в горы.

Вариант 2: совместный трансфер

Когда отправление: по утрам

Сколько ехать: 4 часа

Сколько стоит: от 2800 рублей/человек

Этот вариант подойдет тем, кто путешествует в одиночку, либо бюджет ограничен, но на маршрутке ехать не хочется. В этом случае остановки для осмотра достопримечательностей на Военно-Грузинской дороге остаются на усмотрение водителя. Есть много компаний, которые организуют трансферы из Тбилиси. Кроме того, в Казбеги можно поехать в рамках однодневной экскурсии с одним из туристических агентств, но гораздо лучше остаться там хотя бы на одну ночь.

Вариант 3: аренда автомобиля - самостоятельный

Когда отправление: в любое время

Сколько ехать: 3-3,5 часа в пути (без остановок)

Сколько стоит: в среднем от 2500 рублей/день

Из-за крутых поворотов, постоянного потока грузовиков и интенсивного движения дорогу в Казбеги из Тбилиси довольно сложна, поэтому для самостоятельной поездки требуется достаточный опыт вождения. Погода в горах может быстро меняться, поэтому нужно быть готовым к туману, дождю и плохой видимости. Не стоит ехать по этой дороге в темное время суток.

Вариант 4: маршрутка или совместное такси - самый бюджетный

Когда отправление: 11 раз в день

Сколько ехать: 3-4 часа в пути

Сколько стоит: 15 лари/человек (470 рублей)

Самый дешевый способ добраться до Казбеги из Тбилиси - это маршрутка. С точки зрения комфорта для длительной поездки - это не лучший вариант: тесно, место для багажа ограничено, а манера вождения некоторых водителей пугает. Но это дешево, поэтому маршрутки Тбилиси-Казбеги пользуются большой популярностью. Маршрутки до Казбеги отправляются со станции Дидубе в 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:30, 15:30, 17:00, 18:00 и 19:00. Обратные маршрутки из Казбеги в Тбилиси отправляются в 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:30, 14:00, 15:30, 17:00 и 18:00. Проезд оплачивается наличными лари водителю либо до посадки, либо по прибытии в Казбеги.

В несезон маршрутки ходят реже, также последние маршрутки лучше не выбирать, так как их могут отменить, если не наберется достаточно людей. Маршрутки отправляются, если салон полон, даже если это раньше назначенного времени, поэтому лучше приходить заранее. В высокий сезон со станции Дидубе еще отправляются "туристические маршрутки", которые делают две остановки по 20 минут у крепости Ананури и памятника "Арка дружбы". Но стоимость проезда в этих маршрутка в два раза выше.

С автовокзала Ниге, который находится внутри автовокзала Дидубе, в Казбеги в течение дня отправляются более комфортные маршрутки Mercedes. Они меньше и едут быстрее, а стоимость проезда составляет 40 лари с человека (1200 рублей). С автовокзала Дидубе до Казбеги также отправляются машины (совместные такси), место в которой стоит от 40 до 60 лари в зависимости от машины и водителя (1200-1900 рублей).

В Казбеги маршрутки останавливаются на автостанции в центре города. В зависимости от местоположения жилья, может потребоваться такси на оставшуюся часть пути. Около остановки обычно дежурят таксисты, за такое такси придется заплатить около 15-25 лари (470-630 рублей). Можно попробовать заказать через приложение, но парк водителей в Казбеги довольно небольшой.