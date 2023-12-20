На Кубани завершают создание научного центра виноградарства

Уже в апреле в Темрюкском районе заработает центр виноградарства: он создается на базе агрофирмы "Южная". Его научные сотрудники будут заниматься селекцией солнечной ягоды и изучать ее возможности роста на кубанской почве.

В Темрюкском районе Краснодарского края завершается создание многофункционального центра виноградарства, который полноценно заработает уже в этом месяце.

Сотрудники нового центра будут работать над селекцией новых сортов винограда и заниматься исследованием его свойств. Еще одна задача нового центра – внедрение технологии выращивания саженцев солнечной ягоды "ин витро" – в пробирке и испытание клонов новых сортов, передает портал Юга.ру.

Также научные сотрудники центра намерены изучить почвенный потенциал местности, чтобы вывести сорта, максимально подходящие и лучше других переносящие особенности кубанского климата.

Впрочем, на этом планы и задачи центра не заканчиваются - он будет расти и развиваться, заверили в его руководстве.