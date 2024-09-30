Вестник Кавказа

На Ставрополье инвестируют 8,5 млрд рублей в создание фруктохранилища

На Ставрополье инвестируют 8,5 млрд рублей в создание фруктохранилища
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ставропольском крае создадут крупное фруктохранилище и высадят фруктовый сад. В регионе рассчитывают поднять урожайность яблок почти на 50%.

В реализацию проекта фруктохранилища под Ставрополем инвестируют 8,5 млрд рублей. Также планируется высадка крупного фруктового сада, передает ТАСС. 

Сельскохозяйственный объект позволит региону значительно увеличить показатели сбора урожая, а также применить технические инновации в процесс сбора и хранения яблок. Аграрный комплекс будет давать 35 тысяч тонн яблок. Объект будет построен до конца 2025 года. 

Фруктовый сад должен раскинуться на площади в 700 га. Специалисты уже высадили здесь 2,5 млн саженцев, в дальнейшем их количество будет доведено до 5 млн.

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