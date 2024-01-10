Россия на 100% избавилась от импортного картофеля

Россия обеспечивает свои потребности в картофеле в полном объеме. Впервые за восемь лет стране удалось прийти к самообеспечению картофелем.

Россия полностью ушла от импорта в вопросе обеспечения внутреннего рынка картофелем, следует из данных Росстата.

По итогу 2023 году страна впервые за восемь лет пришла к 100% самообеспеченности данным корнеплодом. Отметим, что минимальный порог по самообеспечению картофелем - 95%, в прошлом году удалось прийти к показателю 101%.

Также Россия более чем на 100% обеспечивается себя рыбой и мясом. Проблемы есть по обеспечению населения отечественными ягодами и фруктами - только 44,6% при минимальном пороге 60%. Также не получается прийти к минимальному порогу по обеспечению собственными молоком, овощами, бахчевыми, передает РИА Новости.