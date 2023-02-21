Вестник Кавказа

Северная Осетия расширит выпуск элитного картофеля

Северная Осетия расширит выпуск элитного картофеля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В 13 раз вырастет производство элитных семян картофеля в Северной Осетии. Это позволит снизить затраты на химическую обработку продукции и увеличить урожайность

В Северной Осетии нарастят производство семян картофеля элитной категории. Об этом сообщили в Нацбанке Северной Осетии.

«Селекционные центры Юга России ведут активную работу, чтобы заместить импортные семена, говорится в мартовском докладе Банка России „Региональная экономика“. В Северной Осетии, к примеру, уже год функционирует крупнейший в Европе центр по производству семенного картофеля. В прошлом году здесь произвели 449 тонн семян категории „элита“. В 2024 году предприятие планирует выйти на показатель 6 тысяч тонн»

– пресс-служба банка  

Отмечается, что такие семена обладают высокой устойчивостью к болезням, что позволяет снизить затраты на химические обработки и увеличить урожайность. Кроме того, они способствуют выращиванию картофеля с отличными вкусовыми качествами и сохранением питательных веществ.

В также авторы релиза обратили внимание, что рост производства семян окажет положительное влияние на регион в целом:  позволит не только обеспечить местных фермеров качественными семенами, но и создать дополнительные рабочие места, стимулировать развитие сельского хозяйства и повысить экономический потенциал региона в целом.

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