Северная Осетия расширит выпуск элитного картофеля

В 13 раз вырастет производство элитных семян картофеля в Северной Осетии. Это позволит снизить затраты на химическую обработку продукции и увеличить урожайность

В Северной Осетии нарастят производство семян картофеля элитной категории. Об этом сообщили в Нацбанке Северной Осетии.

«Селекционные центры Юга России ведут активную работу, чтобы заместить импортные семена, говорится в мартовском докладе Банка России „Региональная экономика“. В Северной Осетии, к примеру, уже год функционирует крупнейший в Европе центр по производству семенного картофеля. В прошлом году здесь произвели 449 тонн семян категории „элита“. В 2024 году предприятие планирует выйти на показатель 6 тысяч тонн»

– пресс-служба банка

Отмечается, что такие семена обладают высокой устойчивостью к болезням, что позволяет снизить затраты на химические обработки и увеличить урожайность. Кроме того, они способствуют выращиванию картофеля с отличными вкусовыми качествами и сохранением питательных веществ.

В также авторы релиза обратили внимание, что рост производства семян окажет положительное влияние на регион в целом: позволит не только обеспечить местных фермеров качественными семенами, но и создать дополнительные рабочие места, стимулировать развитие сельского хозяйства и повысить экономический потенциал региона в целом.