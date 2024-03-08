Вестник Кавказа

Органический мед из Адыгеи представили на агропромышленной выставке

Банка мёда
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Органические продукты из Адыгеи в первый раз привезли на агропромышленную выставку в этом году. Регион презентовал мед и биодобавки с пометкой "органический продукт".

Республика Адыгея представила органическую продукцию в рамках Российской агропромышленной выставки "Золотая осень", которая проходит в эти дни в Москве. Для органики из Адыгеи 2024 год стал дебютным.

"В этом году мы впервые презентовали на стенде органическую продукцию: мед, порошок из топинамбура, препараты на основе диоскореи, различные биодобавки к пище"

– глава Адыгеи

Мурат Кумпилов Сегодня сертификат органического производства от Роскачества имеют в Адыгее шесть производителей, в том числе два фермера.

Кумпилов отметил, что в будущем сертифицированных органических продуктов в регионе станет больше.

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