Москву ждут ветер и вечерняя метель

Сегодня в столичном регионе будет скользко, мороз и снегопады будут небольшими днем, но к вечеру осадки усилятся, ветер - порывистый. В четверг придет потепление.

В Москве в среду синоптики обещают небольшой снег и легкий мороз.

«Облачно с прояснениями. Небольшой снег, местами умеренный. Гололедица. Температура воздуха в Москве составит от минус 5 до минус 3 градусов, по области от 7 до 2 градусов мороза. Ветер юго-восточный, восточный, 5–10 м/c»

– Гидрометцентр РФ

Отмечается, что скорость ветра в порывах будет достигать 17 м/с.

К концу для прогнозируется метель.

Атмосферное давление сегодня в столице нормальное. С четверга в регионе немного потеплеет.