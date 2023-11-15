Москву ждут ветер и вечерняя метель

Сегодня в столичном регионе будет скользко, мороз и снегопады будут небольшими днем, но к вечеру осадки усилятся, ветер - порывистый. В четверг придет потепление.
В Москве в среду синоптики обещают небольшой снег и легкий мороз.
«Облачно с прояснениями. Небольшой снег, местами умеренный. Гололедица. Температура воздуха в Москве составит от минус 5 до минус 3 градусов, по области от 7 до 2 градусов мороза. Ветер юго-восточный, восточный, 5–10 м/c»
– Гидрометцентр РФ
Отмечается, что скорость ветра в порывах будет достигать 17 м/с.
К концу для прогнозируется метель.
Атмосферное давление сегодня в столице нормальное. С четверга в регионе немного потеплеет.
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