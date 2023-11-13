В Москве зафиксировано рекордно низкое давление

Метеорологи зафиксировали самое низкое давление за всю историю наблюдений. В настоящее время барометры в столице показывают 713,55 мм рт. ст.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» заявил о том, что в пятницу в столице было зафиксировано рекордно низкое давление – 713,55 мм рт. ст. По его словам, столица опустилась на барическое дно.

«Атмосферное давление рухнуло ниже плинтуса. Таких низких значений в этот день не было никогда за всю метеоисторию»

– Евгений Тишковец

Далее он отметил, что нормой для настоящего времени является 748 мм рт. ст.

Отметим, что для профилактики низкого давления врачи рекомендуют соблюдать режима труда и отдыха. Кроме того, необходимо пить достаточное количество воды, но не кофе, так как чрезмерное употребление данного напитка дает обратный эффект и давление может снизиться.