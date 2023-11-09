Москву ждет рекордно низкое  давление

В конце недели в Москве и области прогнозируется рекордно низкое атмосферное давление. На протяжении всей недели в столичном регионе установится холодная погода. Столбики термометров будут опускаться до минус 8 градусов.

Москвичей и гостей столицы предупредили о том, что в ближайшую пятницу, 24 ноября в регионе может быть зафиксировано рекордно низкое давление. Оно составит 715 мм ртутного столба.

«В пятницу, 24 ноября, центр очень глубокого атлантического циклона окажется над Тверской областью. В Москве атмосферное давление станет рекордно низким, 715 миллиметров ртутного столба - 953,3 гПа. А пока рекорд для этого дня ноября составляет 722,3 миллиметра ртутного столба - 963,0 гПа и принадлежит 1973 году»

– главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова

Также синоптик отметил, что до конца ноября в столичном регионе продержится холодная погода, прогнозируется небольшой снег. Заметный снег в столице пройдет 24 ноября, а к концу недели снег покроет 90% страны. Без снежного покрова останутся только Юг страны и республики Северного Кавказа.