В Москве продолжатся морозы

В Москве и области по-прежнему морозно. Температура воздуха составит – минус 7-8 градусов днем и до -11 градусов ночью.

Морозная погода не покинет столичный регион, предупреждает Гидрометцентр России. По прогнозам синоптиков, столбики термометров днем будут опускаться до -7 градусов, а ночью – до -9 градусов.

«Ветер северо-восточный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит примерно 748 мм ртутного столба»

– Гидрометцентр России

В Московской области может быть немного холоднее – до 8 градусов ниже нуля днем, и до - 11 градусов в ночные часы.