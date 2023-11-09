Вестник Кавказа

В Москве продолжатся морозы

В Москве продолжатся морозы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Москве и области по-прежнему морозно. Температура воздуха составит – минус 7-8 градусов днем и до -11 градусов ночью.

Морозная погода не покинет столичный регион, предупреждает Гидрометцентр России. По прогнозам синоптиков, столбики термометров днем будут опускаться до -7 градусов, а ночью – до -9 градусов.

«Ветер северо-восточный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит примерно 748 мм ртутного столба»

– Гидрометцентр России

 В Московской области может быть немного холоднее – до 8 градусов ниже нуля днем, и до - 11 градусов в ночные часы.

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