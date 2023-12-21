Москву начнет заметать вечером

Вечером в Москве разыграется непогода: ветер усилится, начнется снегопад, на дорогах прогнозируется гололедица. Снегопад продлится и в четверг.

Синоптики предупредили гостей и жителей столицы об ухудшении погода. Так, согласно прогнозу вечером усилится ветер, начнется снег. В четверг синоптики прогнозируют один градус ниже нуля и продолжение снегопада.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 18:00 10 января до 21:00 11 января в городе Москве ожидаются снег, местами сильный, местами метель. На дорогах гололедица, местами снежные заносы. Усиление южного ветра порывами до 18 м/с»

– пресс-службе столичного главка МЧС.

В этой связи спасатели призвали водителей по возможности снижать скорость, держать максимальную дистанцию, а также тщательно соблюдать ПДД. Кроме того, в условиях плохой видимости стоит отказаться от рискованных маневров.