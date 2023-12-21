Вестник Кавказа

В Москве ненадолго потеплеет

В Москве ненадолго потеплеет
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Москву с новой недели придет потепление, температура воздуха поднимется до минус пяти градусов. Однако такая погода в столице задержится ненадолго.

Научный руководитель российского Гидромецентра Роман Вильфанд спрогнозировал погоду в Москве на следующей неделе.

По словам синоптика, температура в столице установится "более мягкая погода" – от минус 8 до минус 3 градусов (примерно на 5 градусов ниже нормы).

При этом он заверил, что такая погода сохранится в городе в течение всей первой рабочей недели в этом году, после чего в Москву придут холода.

"Ближе к старому Новому году опять понижение температуры - не такое сильное, но все равно понижение"

- Роман Вильфанд

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1540 просмотров
Поделиться:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы